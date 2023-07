Istat: Boldrini, governo con a cuore Paese correrebbe ai ripari

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Il Rapporto Annuale Istat dimostra che: 1. le lavoratrici e i lavoratori italiani guadagnano molto meno di quelli degli altri Paesi europei: 2. dal 2013 al 2022 le retribuzioni lorde sono cresciute la metà della media europea; 3. il potere d'acquisto è sceso del 2%, mentre negli altri Paesi è aumentato del 2,5%.

Ci dice inoltre che la povertà è una trappola che si trasmette di generazione in generazione: un terzo degli adulti oggi a rischio povertà proviene da famiglie in condizioni finanziarie precarie". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd, Laura Boldrini.

"Ma c'è un altro dato che fa impressione, e ce lo rivela Oxfam: 772 aziende tra le più grandi del mondo, nell'ultimo biennio hanno realizzato extraprofitti per 2000 miliardi di dollari - prosegue -. Qualsiasi governo che ha a cuore le sorti del Paese correrebbe immediatamente ai ripari. Un'imposta su questi guadagni immeritati potrebbe aiutare milioni di famiglie che l'inflazione sta colpendo duramente a livello globale".

"Si era iniziato a farlo con il Governo Draghi - aggiunge Boldrini -. Poi, con Meloni a Palazzo Chigi, si è cambiata rotta per fare cassa sulle pensioni e sui sostegni alle persone povere. E la destra non vuole neanche la legge sul salario minimo. Prepotente con i deboli, genuflessa di fronte ai potenti. Ecco la destra italiana". (ANSA).