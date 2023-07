Istat, a rischio 3,6 milioni di occupati nel 2041

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - La popolazione in età da lavoro nel 2041 si ridurrà di oltre il 12%, secondo le previsioni dell'Istat nel rapporto annuale con una possibile perdita di 3,6 milioni di occupati. Questa tendenza non va intesa però come "un destino ineluttabile", osserva il rapporto, perché l'aumento dei tassi di occupazione, in particolare per i giovani e le donne, potrebbe "compensare la perdita prevista nel numero di occupati e ridurre la disuguaglianza di genere nei redditi".

L'Istat calcola che raggiungere i tassi di occupazione attuali dell'Ue27, superiori a quelli italiani di circa 9 punti percentuali, nel 2041 porterebbe a ridurre la perdita di occupazione di oltre due terzi (da 3,6 milioni a 1,1 milioni).

Se si colmasse, inoltre, il divario nella fascia di età 20-24 anni, che è pari a 18 punti percentuali, si otterrebbe un recupero di ulteriori 240 mila occupati.

Sul territorio, l'entità della riduzione sia delle fasce in età di lavoro sarà maggiore nel Mezzogiorno (in Basilicata si stima una contrazione del 30%), mentre il Centro-Nord sarà favorito dalla dinamica migratoria in ingresso.

Complessivamente, tra il 2021 e il 2050, è attesa una riduzione della popolazione residente in Italia pari a quasi 5 milioni, fino a poco più di 54 milioni e il continuamento del processo di invecchiamento. (ANSA).