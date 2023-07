Istat, a maggio vendite +3% in valore, -4,7% in volume (2)

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Nel trimestre marzo-maggio 2023, rispetto al trimestre precedente, le vendite al dettaglio crescono in valore (+0,9%) e diminuiscono in volume (-0,6%), indica inoltre l'Istat.

A maggio, per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni annue eterogenee tra i gruppi di prodotti.

L'aumento maggiore riguarda i Prodotti di profumeria, cura della persona (+6,6%) e Dotazioni per l'informatica, telecomunicazioni e telefonia (+6,0%), mentre registrano i cali più marcati i settori delle Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-9,0%) e Abbigliamento e pellicceria (-3,8%). (ANSA).