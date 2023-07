De Luca, 'potenziale India elevato per le Pmi italiane'

(ANSA) - PADOVA, 07 LUG - "L'India non è un mercato semplice, ma l'Italia è sempre stata presente fin dall'indipendenza, prima con le grandi aziende, poi anche con le medie e piccole aziende".

Lo ha sottolineato l'ambasciatore d'Italia a New Delhi, Vincenzo De Luca, collegato con il Family Business Forum di Padova.

Ricordando che l'India "ha superato la Cina come popolazione", De Luca ha sottolineato che "il potenziale è molto elevato, perché ha bisogno di tecnologia italiana, europea e tedesca. Anche i tedeschi finora hanno investito più in Cina che in India, ma stanno pensando di aumentare la loro presenza, e noi siamo fortemente integrati anche con la loro manifattura. Vi sono spazi di crescita nel food processing, nelle macchine agricole e nel tessile, oltre che in altri settori strategici come difesa, cyber e spazio".

Le opportunità per le imprese italiane, ha quindi concluso De Luca, "sono per un business model a lungo termine, perché serve presidiare questo mercato, che è in crescita anche per la tecnologia italiana. Abbiamo disponibilità di Simest, di Sace e delle banche italiane, con la 'Push strategy' di Sace che consente il match making tra imprese e compratori". (ANSA).