D'Arienzo (Simest),'internazionalizzazione vale più del Pil'

(ANSA) - PADOVA, 07 LUG - "In Italia la crescita dell'internazionalizzazione dell'anno scorso è stata del 20%, nel primo trimestre di quest'anno del 6%; a maggio abbiamo i primi dati extra UE che superano il 7%, quasi all'8% e le previsioni di tutto il 2023 comunque sono verso il 7%, quindi è una crescita oggettivamente più ampia di quella del Pil". Lo ha sottolineato stamani a Padova Regina Corradini D'Arienzo, ad di Simest, al family Forum Business.

"Nel contesto europeo - ha aggiunto - siamo quelli che a livello di internazionalizzazione cresciamo di più, ma questa crescita internazionale comunque è una crescita virtuosa, che non vede solo il made in Italy tradizionale perché al momento le crescite più alte sono nei settori tecnologici, nella meccanica di precisione, nell'aerospaziale, nel farmaceutico. Ci è profondamente riconosciuto il valore non solo del made in Italy e tradizionale. Ma soprattutto oggi l'80% di questa crescita è fatta dal 20% delle imprese italiane, quindi - ha concluso - abbiamo una prateria di crescita, ed è fondamentale". (ANSA).