Costantini (Cna), Pmi traino per l'economia Toscana centro

(ANSA) - PISTOIA, 07 LUG - "Luci ed ombre. Sicuramente le luci rappresentate dalle piccole e medie imprese di questo territorio, perché come bene evidenziato da questa ricerca sono indispensabili nel trainare tutta l'economia. Veniamo da anni che ci hanno lasciato profonde cicatrici sulla nostra pelle soprattutto, perché non è stato sempre e da tutti riconosciuto il ruolo e quindi le esigenze che hanno le nostre imprese". Così il presidente nazionale di Cna Dario Costantini, intervendo a Pistoia alla presentazione del Report economia della Cna Toscana Centro, che ha analizzato i bilanci e i dati contabili di 665 aziende associate tra il 2017 e il 2022 (ricavi, spesa per consumi e spesa per retribuzioni), corredando i dati con un'indagine qualitativa online sulle aspettative e le tendenze svolta su circa 500 imprese operanti sulle province di Pistoia e Prato.

L'indagine, è stato spiegato, evidenzia un importante rimbalzo dei ricavi aziendali dopo il crollo nel periodo di Covid. La variazione positiva dei ricavi aziendali nel 2021 è stata pari al +40,5%, a cui ha fatto da contraltare la dinamica piuttosto sostenuta dell'aumento dei costi, con ben il 55,8% delle imprese che dichiara i rincari, quota superiore a quella delle imprese che dichiarano fatturati in aumento, pertanto con un'accelerazione della contrazione dei margini già in atto. "Ho visto la ricerca, ho guardato i dati - ha aggiunto Costantini - e ho provato ad immaginare come sarebbero se non ci fossero gli artigiani e i piccoli imprenditori: questo territorio assolutamente non avrebbe le stesse performance e non avrebbe la stessa resilienza, che comunque ha dimostrato in questi anni".

