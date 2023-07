Confesercenti,in Toscana strutture ricettive online sature a 86%

(ANSA) - FIRENZE, 07 LUG - Nel secondo week end di luglio la saturazione delle strutture ricettive online è all'86%. A dichiararlo, in una nota, Confesercenti Toscana sulla base dell'indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze.

Da oggi, venerdì 7 e fino al 9 luglio, il movimento più consistente si registrerà verso le località costiere (91% di saturazione) e nelle aree interne della collina (83% di occupazione). Un alto tasso di saturazione è stato rilevato anche per le città d'arte (85% della disponibilità), mentre per le aree di montagna e le località termali i tassi medi rilevati sono rispettivamente del 77% e del 75%.

La distribuzione del movimento turistico nelle diverse aree regionali emerge anche dai tassi medi rilevati sui singoli ambiti territoriali. Valori elevati risultano per le principali aree costiere e l'isola d'Elba. Ottime aspettative risultano anche per il Mugello, il Chianti e la Valdelsa. (ANSA).