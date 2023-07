Cina, bando parziale a import cibo Giappone per Fukushima(2)

(ANSA) - PECHINO, 07 LUG - La mossa, destinata a far aumentare le tensioni tra Pechino e Tokyo, punta ad impedire l'esportazione di cibo giapponese contaminato in Cina per proteggere la sicurezza alimentare dei consumatori locali: per settimane Pechino ha espresso pubblicamente una forte opposizione al piano del governo nipponico di scaricare in mare l'acqua radioattiva trattata della centrale nucleare di Fukushima usata per raffreddare i reattori gravemente danneggiati dallo tsunami di marzo 2011.

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha dato in settimana a Tokyo il via libera per iniziare a scaricare più di un milione di tonnellate di acqua accumulata in centinaia di enormi serbatoi.

Le Dogane cinesi hanno affermato che il rapporto dell'agenzia dell'Onu "non riflette pienamente" le opinioni di tutti gli esperti coinvolti nel processo di valutazione e le conclusioni non sono state approvate all'unanimità dagli stessi scienziati.

