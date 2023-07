Chelli (Istat), in Italia nuove opportunità ed elementi di crisi

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Il rapporto dell'Istat propone un "ritratto dell'Italia" dove "si scorgono nuove opportunità di crescita e di benessere e, allo stesso tempo, non trascurabili elementi di crisi e incertezza". Lo afferma il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, alla presentazione del Rapporto annuale 2023 alla Camera.

Chelli ricorda che "Il periodo che abbiamo alle spalle non è stato facile" tra l'emergenza sanitaria e la crisi economica che ne è seguita e "molte disuguaglianze a livello economico, sociale e territoriale si sono aggravate".

Nell'ultimo biennio, la guerra in Ucraina, le tensioni a livello internazionale, la crisi energetica e il ritorno dell'inflazione "hanno condizionato la ripresa dell'economia e accresciuto il disorientamento delle famiglie e l'incertezza per le imprese. Eppure, l'Italia ha mostrato una considerevole capacità di resilienza e reazione", dichiara Chelli. (ANSA).