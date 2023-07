Carraro (Confindustria Veneto), alle imprese servono asili'

(ANSA) - PADOVA, 07 LUG - "Le imprese hanno bisogno di asili.

In un momento in cui, anche in Veneto, molte donne stanno ritornando nelle nostre fabbriche o si costruisce una rete di assistenza, oppure solo grazie alla buona volontà e intraprendenza delle nostre aziende possiamo andare avanti. Lo stesso si dica per gli studentati. Le nostre università, che già fanno fatica ad attrarre giovani dall'estero, hanno bisogno di costruire un ambiente adeguato".

Così il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, al Family Business Forum di Padova.

Con riferimento all'"inverno demografico", Carraro ha aggiunto che "abbiamo bisogno di attrarre nuovi lavoratori, dobbiamo farlo oltre ogni logica politica, in una cornice di accoglienza, di formazione, di edilizia popolare che non si fa da anni. Se le persone che vengono dall'estero non hanno la casa - ha concluso - vanno altrove e noi rimaniamo con il cerino in mano". (ANSA).