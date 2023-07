Banche: Abi, si rafforza la collaborazione con Fvg Plus

(ANSA) - TRIESTE, 07 LUG - "Si rafforza la collaborazione tra le banche del territorio e Fvg Plus spa per ottimizzare la gestione dei vari strumenti agevolativi e veicolare la liquidità alle imprese in modo corretto e tempestivo. A tal fine, il confronto potrà proseguire in specifici tavoli tecnici attivati dalla Regione anche allo scopo di definire nuovi strumenti finanziari". Lo ha dichiarato il presidente della commissione regionale Abi del Friuli Venezia Giulia, Lorenzo Sirch, nel corso della riunione di insediamento, oggi a Udine, cui ha preso parte l'amministratore unico della società regionale Fvg Plus spa, Francesco Clarotti.

In tema di fondi agevolati, in particolare, e di sinergie banche-imprese, Sirch ha evidenziato "l'esperienza positiva del Fondo di garanzia Pmi che tra gennaio e giugno 2023 ha registrato nella regione 2.278 operazioni accolte, attivando oltre 421 milioni di euro di nuovi finanziamenti".

Le commissioni regionali dell'Abi rappresentano l'associazione nell'attività di relazione con le autorità e gli uffici della Regione e con le organizzazioni imprenditoriali locali e seguono l'attività normativa delle Regioni per le materie di interesse del mondo bancario. (ANSA).