Assegnati premi a stilisti vincitori concorso Cna Federmoda

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Dopo la due giorni di talk sui temi i settore e la sfilata collettiva dei partecipanti al Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti, promosso da Cna Federmoda, che si è tenuta allo Stadio Domiziano a Roma, sono stati assegnati i premi del XXXIII concorso. Ecco i vincitori, delle borse di studio e stage: Premio Sezione Abbigliamento consegnato da Giovanni Cavagna a Giovani Moroni (Politecnico di Milano) che ha una visione dissacrante della moda che trasforma in sartorialità e in tessuti innovativi. Il Premio Sezione Accessori Bigiotteria in collaborazione con Milano Jewelry Week è stato assegnato a Caterina Collizzolli (Accademia Italiana Roma) da Stefano Dominella, presidente Gattinoni Couture. Il Premio Intimo e Mare è andato a Giulia Querio (Istituto Moda Burgo Torino) consegnato da Alessandro Legnaioli di Maredamare, che grazie alla collaborazione con Cna Federmoda ospiterà i concorrenti alla prossima edizione della rassegna a Firenze, 22-24 luglio. Premio Sezione Maglieria, a Teresa Ferrara (Istituto Modartech da Sara Massi di Filpucci). Premio Sezione Pellicceria, in collaborazione con Aip (Associazione Italiana Pellicceria) è stato assegnato a Luca Di Giacomantonio (Ied Roma). Premio Speciale Silkomo consistente in una fornitura di tessuti a Marco Principato (Accademia Koefia Roma) consegnato da Beppe Pisani, presidente Cna Federmoda Lombardia. "Ricerca Moda Innovazione rappresenta un'ampia piattaforma tesa a sostenere in particolare la filiera moda costituita da competenze legate al saper fare ed alla creatività - ha detto Marco Landi, presidente Nazionale Cna Federmoda - per questo oltre all'attenzione dedicata ai giovani creativi che intendono entrare nel mondo della moda ci impegniamo anche nella costruzione di relazioni internazionali nell'ottica di creare opportunità per il monte della nostra filiera costruendo occasioni per le nostre imprese". "Formazione, connessione tra mondo della scuola e imprese sono un pilastro dell'impianto programmatico di CNA Federmoda" ha aggiunto Antonio Franceschini, responsabile nazionale CNA Federmoda. (ANSA).