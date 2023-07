ANSA/Il fisco si rafforza, 4500 funzionari per le Entrate

(di Francesco Carbone) (ANSA) - ROMA, 07 LUG - Lotta all'evasione, gestione degli incassi fiscali per milioni di italiani, erogazione dei bonus, dichiarazioni precompilate e rimborsi: sono solo alcune delle voci dell'enorme attività svolta dall'Agenzia delle Entrate che per potenziare le prorie file è ora a caccia di 4.500 nuovi funzionari.

Tra il 2023 e il 2024 saranno infatti pubblicati concorsi per circa 4.500 nuove leve da inserire nell'organico. Si tratta di esperti in materia fiscale e catastale, ingegneri per logistica e contratti, informatici ed esperti in risorse umane.

Il nuovo programma dei bandi, pubblicato sul sito delle Entrate, definisce i profili richiesti per consentire ai potenziali candidati di arrivare preparati alle prove d'esame.

Il programma aggiornato definisce in particolare la tabella di marcia per gli ultimi mesi 2023 e il primo semestre del prossimo anno.

Insomma l'Agenzia si rafforza e punta con vigore sull'evasione che, calcolava pochi giorni fa il direttore, Ernesto Maria Ruffini, "ogni anno cuba circa due o tre leggi di bilancio. Servono risorse? Ne avremmo molte di più se l'amministrazione fiscale funzionasse al meglio per recuperare l'evasione fiscale". Anche da qui la scelta di procedere.

Come primo profilo, l'Agenzia cerca funzionari per attività di assistenza e servizi fiscali ai cittadini, controlli, accertamenti contenzioso e riscossione. Uno dei compiti più gravosi soprattutto per gli accertamenti e i controlli ma che hanno contribuito a far scendere il gap tra entrate programmate ed effettive di diversi miliardi. Il piano specifica i titoli che saranno richiesti e le materie d'esame, tra cui naturalmente diritto tributario, diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, contabilità aziendale ed elementi di diritto penale.

In agenda anche un bando di concorso per funzionari addetti ai servizi di pubblicità immobiliare: in questo caso si cerca il personale che si occuperà delle attività di aggiornamento e conservazione dei registri immobiliari.

Entro la fine dell'anno atteso inoltre un bando per esperti in logistica e approvvigionamenti: ingegneri che si occuperanno dell'acquisto di beni e servizi, predisponendo gare e contratti o che saranno chiamati a gestire gli immobili dell'Agenzia e le attività per la sicurezza dei lavoratori. In questo caso le materie d'esame spazieranno dal codice dei contratti pubblici al diritto amministrativo e civile.

Sempre da qui a fine anno arriverà anche un concorso per informatici: analisti dati, infrastrutture e sicurezza informatica per attività legate allo sviluppo e al monitoraggio dei sistemi del Fisco, di assistenza tecnica, di sicurezza e di analisi dei dati.

Nel primo semestre 2024, infine, sarà bandita una selezione per esperti in risorse umane da impiegare nelle attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo del personale dell'Agenzia. (ANSA).