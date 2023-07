Sindacati chiedono ad Abi la convocazione per il contratto

(v. 'Lavoratori bancari...' delle 12.49) (ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Nella giornata odierna abbiamo inviato al presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, e alla presidente del Casl, Ilaria Dalla Riva, la richiesta di convocazione per presentare ufficialmente la Piattaforma e poter avviare, da subito, il confronto negoziale, senza perdite di tempo in inutili tatticismi e/o divisioni di principio". E' quanto si legge in un comunciato congiunto firmato dai segretari generali di Fabi, Lando Maria Sileoni, di First Cisl, Riccardo Colombani, di Fisac Cgil, Susy Esposito, di Uilca, Fulvio Furlan, e di Unisin, Emilio Contrasto. I sindacati sottolineano l'approvazione, col 99,5% di voti favorevoli, della piattaforma per il rinnovo del Contrato collettivo nazionale di lavoro del settore creditizio e finanziario da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. (ANSA).