Sbarra, 'rilancio della sanità e un nuovo patto per il welfare'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - La Cisl "terrà a Roma, il 14 luglio, una grande iniziativa in cui presenteremo una vera e propria piattaforma per il rilancio della sanità pubblica, dei servizi socio-assistenziali, del sostegno alla non autosufficienza.

Insieme alle nostre federazioni del pubblico impiego, dei pensionati e dei medici ci confronteremo con il ministro della Salute Schillaci, con la ministra del Lavoro Calderone e con il presidente della conferenza delle Regioni Fedriga, indicando la via di un nuovo Patto per il welfare che parta dalla centralità e la valorizzazione del lavoro".

Lo ha detto il segretario generale Cisl, Luigi Sbarra, a margine del consiglio generale della struttura territoriale Asse del Po, in corso a Mantova.

"A partire dal 2010 - ha aggiunto il leader Cisl - la stagione dei tagli lineari dovuti alla crisi economico-finanziaria ha drenato qualcosa come 35 miliardi dal Fondo sanitario nazionale. Una sottrazione che ha prodotto enormi criticità nel sistema-salute, come l'insufficienza di posti letto, l'aumento dei tempi di attesa, lo smantellamento della medicina territoriale, la carenza endemica di infermieri e medici, il blocco delle assunzioni, eccessive esternalizzazioni di servizi". Sbarra ha quindi rimarcato che "bisogna incrementare le risorse per la non autosufficienza" e "investire sulla sanità e sulle politiche sociali, quale volano indispensabile di coesione e di sviluppo nazionale. Questo diremo al governo. E su questo ci aspettiamo un confronto costruttivo e realmente partecipato". (ANSA).