Roma: Azione, 'accesso agli atti su acquisto case Inps'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Questa mattina ho protocollato una richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura di acquisto di 199 immobili, attualmente di proprietà dell'Inps, votata dalla maggioranza nel maggio scorso". Così in una nota il capogruppo capitolino di Azione Flavia De Gregorio.

"Vorrei capire, infatti, se si sta già procedendo e in quale modo lo si sta facendo - aggiunge - Ci sono famiglie che da anni sono in graduatoria per un alloggio popolare. Quanto dovranno aspettare ancora prima di vederselo assegnato? Il tempo passa, ma è evidente che a oggi questa amministrazione si è limitata solo ad annunci altisonanti, dimenticando che sono tantissime le persone in attesa di una casa". (ANSA).