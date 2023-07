Pnrr: Ascani (PD), che fine hanno fatto i miliardi per PMI?

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Che fine fanno i tanti miliardi di euro che erano stati destinati alla transizione digitale delle piccole medie imprese?" Lo chiede la vicepresidente della Camera Anna Ascani nel corso dell'iniziativa 'Produzione Intelligente' nella sala Berlinguer della Camera dei Deputati promossa dal Partito democratico per fare il punto sulle nuove proposte di politica industriale in grado di rispondere all'attuale scenario economico e tecnologico.

"È difficile spiegare a chi ha investito e rischiato che continuare a produrre nello stesso modo, a non formarsi, significa non poter più sostenere il proprio modello d'impresa.

Perché la controprova arriva troppo tardi", prosegue.

"L'intuizione più importante del Pnrr era finanziare la formazione" per gli imprenditori, così che potessero "fare il salto di qualità soprattutto dal punto di vista culturale" - continua Ascani -. Un modo per "capire anche gli stessi macchinari che avrebbero potuto acquistare. Un'intuizione di cui non si ha più traccia". (ANSA).