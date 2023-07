Nova Coop, Cerved Rating Agency conferma rating A3.1

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - Cerved Rating Agency, agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie italiane e nella valutazione del grado di sostenibilità degli operatori economici, ha conferma il rating solicited di Nova Coop nella classe di sicurezza A3.1, assegnata sulla base dei risultati dell'esercizio 2022 e delle performance del primo trimestre 2023.

La conferma del rating - spiega una nota - è frutto di diversi elementi, in particolare riflette "la crescita di ricavi ed ebitda margin adjusted nel FY22, malgrado il quadro macroeconomico; il mantenimento di un assetto finanziario privo di criticità nel 2022 pur a fronte dell'ampio supporto garantito a Nova AEG per gestire il forte incremento del circolante causato da dinamiche di prezzo eccezionali nel comparto energetico; le previsioni del management per il FY23 che indicano una marginalità leggermente penalizzata dal persistere del contesto inflativo, ma una riduzione della posizione finanziaria netta adjusted frutto di una gestione più bilanciata della tesoreria di Gruppo, nonostante 75 milioni di investimenti a budget".

"Per il secondo esercizio consecutivo Nova Coop ottiene il rating A3.1, a riconoscimento della solidità del suo assetto patrimoniale e della capacità di mantenere un assetto finanziario sempre equilibrato pur nel contesto del 2022, con un quadro macroeconomico avverso per la spinta inflativa e la forte oscillazione dei prezzi dell'energia" commenta il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive che sottolinea "l'ambizione di continuare a crescere e rafforzarsi mantenendo la solidità che permette di superare con successo anche le peggiori tempeste".

Il rating A3.1 corrisponde al livello A- di S&P, ad A3 di Moody's e a A-1 di Fitch. (ANSA).