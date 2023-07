Mazzi, scongiurare la Cig per i lavoratori del Maggio fiorentino

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Sono stati vagliati tutti i possibili scenari per scongiurare la cassa integrazione dei 300 lavoratori a rischio. Le soluzioni ipotizzate dovranno essere ora sottoposte all'Avvocatura dello Stato e alla Corte dei conti per un controllo di legittimità e di rispetto della normativa vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche". Lo ha detto il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, al termine di un incontro sulla crisi del Maggio Musicale Fiorentino svoltosi oggi, giovedì 6 luglio, a Roma, al ministero, cui ha preso parte insieme al ministro Gennaro Sangiuliano, al direttore generale dello spettacolo, Antonio Parente, al commissario straordinario, Onofrio Cutaia e a Marco Costantini della struttura commissariale. (ANSA).