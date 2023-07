Intesa e Simest promuovo lo sviluppo all'estero delle Pmi

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Ha preso il via la quarta edizione di smart international tour, il progetto avviato nel 2020 da Intesa Sanpaolo e dedicato all'internazionalizzazione, riconosciuta da sempre più aziende quale leva determinante per la crescita, lo sviluppo e la competitività del proprio business, anche alla luce delle opportunità offerte dal Pnrr.

Con oltre 1.500 piccole e medie imprese partecipanti alle precedenti edizioni, quest'anno smart international tour prevede la collaborazione di Simest, la società del gruppo Cdp che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane all'estero affiancandole in ogni fase del processo di internazionalizzazione, dalla prima valutazione di apertura verso un nuovo mercato all'espansione attraverso investimenti diretti.

Nel sistema economico italiano, l'export rappresenta una quota importante della destinazione del prodotto manifatturiero, con una propensione di circa il 50% del valore della produzione.

Una vocazione internazionale italiana che è fatta prevalentemente da piccole e medie imprese, che da sole valgono circa il 52% dell'export italiano, a differenza di altri paesi europei come Francia e Germania in cui le esportazioni sono coperte per l'85% da grandi imprese. (ANSA).