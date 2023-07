Freni, 'riforma delle pensioni è obiettivo di legislatura'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "La riforma delle pensioni è un obiettivo di legislatura. Quota 103 è una soluzione di passaggio verso la soluzione definitiva che per noi è e resta, come da programma elettorale, Quota 41. Se ci saranno o non ci saranno risorse ne parleremo quando avremo fatto la Nadef". Così il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, a margine del Forum previdenza organizzato dalla Cassa dottori commercialisti.

"Ribadisco che si tratta di un obiettivo di legislatura - prosegue - e che chi vuole fare le cose di fretta le fa male.

Quindi i sindacati stessero tranquilli, non si preoccupassero, questo governo farà le cose per bene perché non ha alcuna fretta di farle perché non le vuole fare male". Alla domanda se Quota 103 sarà prorogata, "mi sta chiedendo valutazioni di competenza del ministro del Lavoro e del mese di dicembre, le risorse ci saranno, ma sono valutazioni che faremo a dicembre, non adesso perché non abbiamo la palla di cristallo. Valuteremo - ribadisce Freni - tutto quello che ci sarà da fare, non sono in grado di sapere quale sarà il punto di caduta". (ANSA).