Dottori commercialisti, 'l'obiettivo è una previdenza equa'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - La Cassa dottori commercialisti (Cdc), che gestisce oltre 10 miliardi di riserve patrimoniali, "ha la responsabilità di interpretare sempre meglio la sua missione, ovvero quella di costruire un sistema previdenziale equo e sostenibile, e di anticipare l'evoluzione dei tempi e dei bisogni della categoria", in un contesto nel quale scommette su due obiettivi, nel 2023: la crescita e la conciliazione vita privata-lavoro. È quanto sta emergendo in avvio del Forum dello stesso Ente pensionistico privato, aperto dalla relazione del presidente Stefano Distilli.

Nel 2023, in particolare, specifica la Cdc, "saranno rinnovati i bandi a sostegno della professione e della formazione, ma anche a tutela della genitorialità. In particolare - si ricorda - il Consiglio di amministrazione ha già approvato l'erogazione di contributi a supporto delle aggregazioni e per il finanziamento di strumenti professionali". (ANSA).