Da Banco Bpm e Sace 12 milioni per la crescita di Tper

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Banco Bpm ha concesso a Tper (Trasporto passeggeri Emilia Romagna) un finanziamento di 12 milioni di euro assistito dalla Garanzia Green di Sace per l'acquisto di 2 nuovi treni a trazione elettrica. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che i nuovi convogli andranno a sostituire mezzi a gasolio attualmente in uso sulla rete regionale ad opera della partecipata Trenitalia-Tper.

Tper gestisce il trasporto pubblico locale su gomma nei bacini provinciali di Bologna e Ferrara ed il trasporto passeggeri in ambito ferroviario regionale, in partnership con Trenitalia. Tra le altre attività del Gruppo figurano anche la gestione di uno scalo merci, la manutenzione ferroviaria e la gestione di un servizio di car sharing 100% elettrico (denominato Corrente), con auto e scooter, in sinergia con il trasporto pubblico, che conta circa 80mila iscritti. (ANSA).