Confindustria vara 'Basket bond' contro stretta al credito

(ANSA) - TRIESTE, 06 LUG - Per contrastare la stretta al credito e sostenere i progetti di investimento delle PMI e delle MID-cap (imprese fino a 500 occupati) Confindustria e Piccola Industria hanno promosso un progetto in collaborazione con RetImpresa e Confindustria Alto Adriatico fornendo uno strumento finanziario alternativo al canale bancario tradizionale: il Basket Bond Sistema Confindustria.

I bond delle società emittenti vengono sottoscritti da investitori istituzionali; il finanziamento è assicurato dal Fondo Centrale di Garanzia, che copre l'80 per cento dell'operazione, purché l'impresa abbia plafond ancora libero da utilizzare. Le obbligazioni, di durata fino a un massimo di 8 anni e con un preammortamento compreso tra i 12 e i 24 mesi, sono dedicate a finanziare i progetti di investimento delle imprese e le esigenze di liquidità collegate. L'importo del bond è compreso tra 2 milioni e 6,25 milioni di euro e i programmi di sviluppo aziendale devono effettuarsi entro 36 mesi dall'emissione del bond stesso.

Secondo Michele Da Col, presidente Comitato regionale Piccola Industria Confindustria FVG, «tra i vantaggi di Basket Bond c'è il fatto di rappresentare una via all'apertura e al confronto con i mercati di capitali e uno strumento per managerializzare la società adottando una pianificazione finanziaria evoluta».

«Anche in Friuli Venezia Giulia - è stato detto stamani durante la presentazione - alcuni indicatori mostrano che le aziende sono uscite dalle lunghe e profonde crisi degli ultimi 15 anni mediamente più forti, anche a causa di una dolorosa selezione darwiniana: hanno oggi meno debiti rispetto al recente passato, hanno minore leva finanziaria in termini di rapporto tra debiti finanziari e patrimonio netto, sono meno dipendenti dal sistema bancario, hanno maggiore redditività. Ma se l'economia dovesse rallentare più del previsto, le imprese potrebbero dover bruciare la liquidità accumulata e rivolgersi nuovamente al canale bancario, divenuto nel frattempo più caro e più selettivo». (ANSA).