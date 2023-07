Confcommercio, Misery index cala ai minimi dopo il 2019

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Cala l'indicatore del disagio sociale di Confcommercio: a maggio il Misery index scende di 0,7 punti fissandosi al 15,9, il livello più basso dall'inizio della pandemia.

Il miglioramento registrato nell'ultimo mese - sottolinea l'Associazione - è sintesi di un significativo rallentamento del tasso di crescita dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza di acquisto (al 7,1%) e di un lieve ridimensionamento del tasso di disoccupazione estesa (all'8,4% dall'8,6% del mese precedente). Il mercato del lavoro ha continuato a mostrare anche a maggio segnali positivi. Il numero di occupati è aumentato di 21mila unità sul mese precedente e le persone in cerca di lavoro sono diminuite di 34mila unità. Queste dinamiche hanno portato il tasso di disoccupazione ufficiale al 7,6% (7,8% ad aprile).

A maggio 2023 i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto hanno mostrato una variazione tendenziale del 7,1%, in significativo rallentamento rispetto al mese precedente (7,9%). Le prime stime di giugno segnalano un'ulteriore decelerazione del tasso di crescita dei prezzi per questa tipologia di beni e servizi (+5,9% su base annua).

"Nonostante il consolidamento del processo di rientro dell'inflazione - si legge - permangono alcune incertezze sulla possibilità di ridurre, nei prossimi mesi, l'area del disagio sociale. Come già sperimentato nei mesi precedenti il processo di decelerazione dei prezzi potrebbe essere più graduale rispetto alle attese. Si aggiunga che i bilanci familiari potrebbero cominciare a risentire degli effetti dei rialzi dei tassi, comprimendo la domanda con effetti negativi sulla crescita, già messa a rischio dalle difficoltà di alcuni importanti partner europei, e sul mercato del lavoro". (ANSA).