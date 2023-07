Commercialisti, 'plauso per testo su responsabilità sindaci'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Esprimiamo grande soddisfazione per la presentazione, da parte dell'onorevole Marta Schifone (Fratelli d'Italia) di una proposta di legge che punta a ridefinire i profili di responsabilità civile degli organi di controllo". È quanto affermato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, che ringrazia pure il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, che "sta seguendo da vicino il dossier".

L'auspicio dei professionisti è che "la proposta di legge possa avere un iter parlamentare rapido per giungere il prima possibile alla definitiva approvazione". Il testo prevede che, "al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi da 0 a 10.000 euro, un multiplo pari a quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, un multiplo pari a dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, un multiplo pari a dieci volte il compenso", recita una nota.

L'iniziativa di revisionare la responsabilità civile degli organi di controllo delle società di capitali e di introdurre una sua migliore delimitazione è una richiesta avanzata da tempo dal Consiglio nazionale dei commercialisti. "Non si tratta - ha specificato de Nuccio - di evitare responsabilità per il proprio operato, bensì della necessità per il professionista coinvolto di poter agire in un perimetro leggibile dei confini in cui la discrezionalità del proprio operato sia ritenuta legittima sul momento e anche successivamente". (ANSA).