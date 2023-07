Bper finanzia investimenti sostenibili e innovativi di Pmi

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Investimenti sostenibili e innovativi nelle piccole e medie imprese ricevono il sostegno del Fondo europeo per gli investimenti (gruppo Bei) e danno al gruppo Bper Banca, assistito da Banca Finint, una garanzia del valore di 110 milioni di euro. Il finanziamento è stato firmato questa mattina presso la sede di Bper a Milano dal Chief Investment Officer del Fei Alessandro Tappi e dal Chief Retail & Commercial Banking Officer di Bper Banca Stefano Vittorio Kuhn.

Il nuovo accordo, precisa una nota, consentirà a Bper di costituire un portafoglio di prestiti garantiti dal Fei per un massimo di 240 milioni di euro.

"Questo accordo nell'ambito di InvestEU consentirà alle piccole imprese italiane di portare avanti la propria transizione in senso verde e digitale aumentandone così la competitività e la resilienza" commenta Tappi e Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'Economia, ha dichiarato: "InvestEU rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere le piccole e medie imprese attive in tutta Europa, anche nei settori della cultura, della creatività, del digitale e della sostenibilità.

L'accordo InvestEU favorirà i progressi dell'Italia verso un'economia resiliente che sia al tempo stesso più verde e innovativa". (ANSA).