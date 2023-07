Arrivano i bonifici Cig, operai Gkn scendono da Torre a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 06 LUG - Sono arrivati sui conti correnti degli operai della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) i primi bonifici della Cig e così dopo sei giorni si conclude oggi la protesta sulla Torre monumentale di San Niccolò a Firenze.

"La lotta - si legge in una nota dela Rsu - tornerà a concentrarsi davanti ai cancelli della fabbrica dove sabato 8 luglio prenderà il via la due giorni 'Luglio insorgo quando voglio'".

Secondo la Rsu i primi bonifici della Cig sono "ancora confusi e parziali, ma si comincia a vedere un segno positivo alla voce entrate, cosa che non accadeva dal mese di novembre.

Ad oggi sono arrivati tra i due e i quattro mesi di cassa, cifre misere, soprattutto per chi ha lavorato alla manutenzione".

Tuttavia, accusano i rappresentanti dei lavoratori, "mancano ancora il resto dei flussi, le buste paga, le spettanze" per cui "è stato chiesto e ottenuto un tavolo per l'inizio della settimana prossima con la presenza di Inps e Ispettorato del Lavoro". (ANSA).