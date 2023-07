ANSA-BOX/Sindacati all'Abi: ora parta trattativa contratto

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Incassato il voto favorevole a larghissima maggioranza da parte delle assemblee dei lavoratori sulla piattaforma rivendicativa, i sindacati ora chiedono all'Abi l'avvio formale della trattativa sul rinnovo del contratto dei bancari, scaduto a fine dicembre.

Con una lettera congiunta al presidente dell'associazione Antonio Patuelli, i segretari generali dei sindacati di categoria (Fabi, First Cisl, Uilca, Fosac Cgil e Unisin) hanno chiesto di avviare il negoziato "senza perdite di tempo in inutili tatticismi e/o divisioni di principio".

Lo stesso Patuelli nell'assemblea dell'associazione di mercoledì aveva affermato come "occorre aggiornare il contratto nazionale dei bancari, tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori, favorire la contrattazione di secondo livello che comprende anche i "premi aziendali". L'obiettivo dei sindacati è quindi ora di mantenere le buone relazioni industriali nel settore e superare il momento di difficoltà dei mesi scorsi quando Intesa Sanpaolo ha deciso di togliere la delega al Casl, il comitato affari sindacali dell'Abi presieduto da Ilaria Dalla Riva, pur rimandendo presente. L'ad Carlo Messina ha nei giorni scorsi aperto alle richieste salariali definendo "inaccettabile" non "concedere aumenti" visti i buoni utili mentre quello di Unicredit Andrea Orcel ha chiesto che il rinnovo sia gestito dal Casl. Le diverse vedute all'interno del comparto fra i diversi gruppi bancari potrebbero comunque ricomporsi nelle prossime settimane o mesi.

La discussione ora verterà sulla piattaforma sindacale approvata dalle assemblee dei lavoratori con una maggioranza schiacciante del 99%. Articolate le richieste che vanno dai 435 euro di aumento, al telelavoro e lavoro agile, alle 35 ore e che impatterano sui 280mila lavoratori del mondo del credito, alle prese con i cambiamenti sempre più rapidi dettati dal digitale e dalle varie crisi: dal Covid fino a quella dell'aumento e dei tassi. (ANSA).