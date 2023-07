Unioncamere, 'difficile trovare quasi la metà del personale'

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Cresce ancora la difficoltà di reperimento delle figure ricercate, che riguarda il 47,9% delle assunzioni previste, circa 8 punti in più rispetto a luglio 2022. A indicarlo è il bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal sulle previsioni occupazionali di luglio, secondo le quali sono oltre 585mila le assunzioni programmate dalle imprese. Nel mese, dunque, sono oltre 280mila le ricerche di personale per cui le aziende dichiarano difficoltà di reperimento.

A incontrare le maggiori criticità sono le imprese della metallurgia e dei prodotti in metallo (61,5% dei profili ricercati è di difficile reperimento) seguite da costruzioni (60,9%), meccatronica (59%), legno-mobile (58,3%), moda (54,1%) e turismo (53,7%).

Più in dettaglio il Borsino Excelsior per il gruppo delle professioni intellettuali, scientifiche e ad elevata specializzazione segnala difficoltà elevate per gli ingegneri (61% è di difficile reperimento) e per gli analisti e specialisti nella progettazione di applicazioni (54,3%). Per le professioni qualificate nelle attività commerciali e dei servizi si evidenziano difficoltà di reperimento importanti per le professioni specializzate nei servizi sanitari e sociali (57,8%) come per quelle degli operatori della cura estetica (56,3%).

Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (70,5%) e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (69,9%) sono le professioni di più difficile reperimento tra gli operai specializzati, mentre per i conduttori di impianti le figure più difficile da trovare sono gli operai addetti alle macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche (66,6%) e i conduttori di veicoli a motore (62,2%).

Cresce il ricorso alla manodopera straniera che passa dai 91mila contratti dello scorso anno ai 120mila previsti per luglio 2023 (corrispondente al 20,5% delle assunzioni totali).

A livello territoriale sono le imprese del nord est ad incontrare le maggiori difficoltà di reperimento (53,7%), seguite da quelle del nord ovest (48,9%), centro (45,9%) e sud e isole (43,8%). (ANSA).