Santanchè, da Report una non notizia su mia dipendente in Cig

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Dentro Visibilia spa c'era una dipendente part time. Sono stata accusata di aver usato le prestazioni della dipendente che invece era in cassa integrazione a zero ore. Di fronte alla contestazione tardiva della dipendente pur ritenendo le sue informazioni infondate ed essendo certa che lei non ha mai messo piede in Visibila, la società ha sanato la situazione considerandola in servizio senza che fosse pervenuta alcuna richiesta dagli enti preposti e prima della vicenda mediatica. Nessun altro dipendente ha sollevato questioni sulla cassa integrazione. La trasmissione televisiva (Report ndr) pensava di avere una non notizia bomba invece era una non notizia". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Senato. (ANSA).