Pensioni: Fossi (Pd), governo bugiardo e in malafede

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Sulle pensioni, come su molti altri temi, la destra non solo si è fermata alle promesse elettorali ma ha addirittura fatto cassa penalizzando le donne e non indicizzando gli assegni medi. Manca inoltre ogni progetto serio di riforma per dare alle nuove generazioni un sistema previdenziale sostenibile e capace di garantire una vita dignitosa". Lo dichiara in una nota Emiliano Fossi, deputato Pd in Commissione Lavoro della Camera sulle mozioni discusse oggi a Montecitorio, a favore dell'adeguatezza dei trattamenti previdenziali.

"Che il governo sia in evidente malafede - aggiunge - è poi testimoniato dai recenti cedolini Inps relativi alle retribuzioni minime che sono state spacciate per 'Aumento delle pensioni basse del 2023' mentre erano la quattordicesima introdotta proprio dal governo Prodi II nel 2007. Facendo quindi passare una legge del centrosinistra in vigore da 14 anni per una misura varata dal governo Meloni. Alla vergogna non c'è purtroppo limite", conclude Emiliano Fossi. (ANSA).