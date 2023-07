Made in Italy e crediti di imposta, dibattito di Conflavoro

(ANSA) - BOLOGNA, 05 LUG - Un premio al valore per tre aziende del territorio: due, sono simboli storici di Bologna da più di mezzo secolo; l'altra, creata da imprenditori giovanissimi in pieno Covid, è attiva nel turismo e in pochi mesi è arrivata ad assumere 35 persone. I riconoscimenti saranno consegnati da Conflavoro Pmi Bologna domani 6 luglio al Savoia Hotel Regency, durante un confronto sulle necessità del tessuto imprenditoriale e, in particolare, sulla nuova normativa relativa alla cessione dei crediti d'imposta e sull'importanza del made in Italy.

Appuntamento dalle 14.30 con oltre 100 imprenditori e professionisti attesi per assistere al dibattito intitolato 'Il lavoro, tesoro antico o problema futuro?'.

Parteciperanno Roberto Capobianco presidente nazionale di Conflavoro e il sindaco Matteo Lepore, insieme ad altri rappresentanti politici. Tra i relatori, Marco Cit presidente di Conflavoro Bologna. Sarà anche l'occasione per alcune anticipazioni su un nuovo progetto di Conflavoro che nasce con l'obiettivo di facilitare la cessione dei crediti d'imposta.

