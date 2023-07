L'indice pmi dei servizi tedesco scende a giugno a 54,1

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - L'indice pmi che misura l'attività economica dei servizi in Germania, elaborato da Hboc e S&P, è sceso a giugno a 54,1, in linea con la lettura preliminare, dal 57,2 di maggio che rappresentava il massimo da 13 mesi.

L'indicatore, segnale Hboc, si mantiene "comodamente" sopra la soglia di 50 che separa una fase di espansione da una di contrazione, con i servizi che restano una "nota positiva" dell'economia tedesca, ma evidenzia "per la prima volta una perdita di slancio nella serie consecutiva di espansione che risale allo scorso gennaio".

Meno bene l'indice composto, sceso a giugno a 50,6 da 53,9 di maggio: il valore, che rappresenta il minimo da cinque mesi, segnala un "sensibile rallentamento nel tasso di crescita del settore privato dell'economia". (ANSA).