Legacoop Puglia, impasse fondi europei danneggia imprese

(ANSA) - BARI, 05 LUG - "Da settimane sentiamo parlare di ricognizione sull'andamento della spesa negli ultimi due settennati di programmazione. Una ricognizione che presumibilmente porterà il Governo a riconsiderare la spesa in base ai risultati raggiunti finora. Come ha fatto presente ieri il nostro presidente nazionale Simone Gamberini al ministro Raffaele Fitto, il rischio che stiamo correndo è quello di perdere tempo prezioso sui programmi di spesa futuri. È l'analisi che provoca la paralisi". Lo sostiene il presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo, in riferimento alla spesa dei fondi europei. "Il lavoro di ricognizione che dura ormai da settimane - aggiunge - sta di fatto bloccando l'assegnazione alle regioni di 25 miliardi di fondi per lo Sviluppo e la Coesione, di cui 22 miliardi al Sud. Una situazione di stallo che ci preoccupa se pensiamo alle migliaia di imprese, molte cooperative, che hanno progettato, investito ed ora brancolano nel buio".

"Abbiamo settori come quello dei servizi, della formazione, del sociale per non parlare della cultura che senza programmazione non sopravvivono. I tempi di questi settori sono i tempi delle imprese che devono dare risposte al mercato e ai bisogni, non quelli della burocrazia. Non possiamo - conclude Rollo - pretendere dalle imprese che attendano un' infinita verifica della spesa". (ANSA).