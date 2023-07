Istat: Rosa (Fdi), dati incoraggianti frutto lavoro del governo

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Il Presidente Meloni in campagna elettorale aveva assunto impegni precisi con le famiglie. Le azioni messe in campo in questi mesi confermano che non si tradisce quanto detto e allo stesso tempo i dati confermano la bontà delle scelte". Lo dichiara Gianni Rosa, senatore di Fratelli d'Italia "Oggi l'Istat certificata che le famiglie hanno, da un lato, un maggiore potere di acquisto e, dall'altro, si è creata una maggiore propensione al risparmio - aggiunge -. Questo il frutto di nove mesi di un governo stabile che ha una visione e degli obiettivi precisi. Gli italiani con il loro voto hanno chiesto questo, dando a settembre fiducia a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia".

"Andare avanti con questa determinazione è un dovere, gli italiani ci hanno votati per questo e non li deluderemo", conclude Rosa. (ANSA).