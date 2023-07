Fisco: Osnato, conclusione iter delega entro la pausa estiva

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Sono soddisfatto del breve ma efficace lavoro della Commissione che è stato proficuo seppur svolto in tempi molto rapidi e che ha permesso oggi di votare il mandato ai relatori per riferire in Aula sulla delega fiscale".

Così il presidente di Fdi della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato.

"Il dialogo tra la maggioranza e l'opposizione è l'impegno di tutte le forze politiche ha condotto ad un ottimo risultato che potrà essere migliorato anche in sede di esame in Senato.

Auspichiamo la conclusione dell'iter legislativo entro la pausa estiva", conclude. (ANSA).