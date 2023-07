Edilizia: Confartigianato, in Fvg c'è grave carenza di personale

(ANSA) - UDINE, 05 LUG - L'edilizia in Fvg continua a soffrire la mancanza di manodopera, registrando "una gravissima carenza di personale in tutti i settori delle costruzioni". A lanciare l'allarme è Lucio Copetti, capo categoria impianti elettrici di Confartigianato-imprese Udine, attraverso una nota.

"Il lavoro c'è - afferma Copetti - ma la maggior parte delle imprese artigiane non è in condizione di farsene carico proprio perché carente di personale. Siamo al paradosso".

A fotografare la situazione sono i dati Excelsior Unioncamere. Nel 2022 in Fvg le entrate di elettricisti programmate dalle imprese era pari a 1.530, di cui il 76% di difficile reperimento. Tra le cause, per lo più, la mancanza di candidati (52,8%) e una preparazione inadeguata (40,5%). Stessa situazione sul fronte dei termoidraulici: 960 le entrate programmate nel 2022, di cui il 77% di difficile reperimento; in questo caso la voce 'mancanza di candidati' sale all'85%.

"Il 'malato' è conclamato - annota Copetti - ed è chiaro che le misure a sostegno della natalità, pur necessarie e improrogabili, nell'immediatezza non potranno risolvere il nostro problema".

"Ci vuole una misura choc - dichiara ancora il dirigente di Confartigianato-Imprese Udine - che dispieghi effetti immediati, con un patto vero tra imprese, famiglie e scuola".

Sul versante scolastico, Civiform di Cividale e il Bearzi di Udine hanno risposto all'appello di Confartigianato con i corsi di formazione professionale. "Ogni giorno riceviamo 5-6 richieste dalle aziende - fa sapere Armano Giulio, direttore del centro di formazione professionale del Bearzi - a dire quanta sia la fame di professionalità oggi nel settore". (ANSA).