Edili Confindustria, 'ottimo momento ma serve forza lavoro'

(ANSA) - COURMAYEUR, 05 LUG - "Il nostro settore sta vivendo un momento ottimo. Usciamo dalla fase 'superbonus', che ha creato anche qualche fastidio, e siamo entrati nella fase 'Pnrr' con dei tempi molto stretti. Non possiamo lamentarci ma cerchiamo di guardare oltre. E oggi il tema è trovare la forza lavoro". Lo ha detto Laurent Visini, presidente della sezione edile di Confindustria Valle d'Aosta, aprendo i lavori del convegno "Edilizia, mobilità e sviluppo nel Nord Ovest", organizzato dall'Ance alla Skyway di Courmayeur. Visini ha poi sottolineato che "il comparto in Valle d'Aosta conta su 2.200 addetti, un numero che è molto calato negli anni, in passato abbiamo sfiorato i 4.000 dipendenti". (ANSA).