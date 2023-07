D'Orso, M5s apripista sull'ordinamento professioni pedagogiche

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Con l'approvazione della legge sull'ordine e gli albi di educatore socio-pedagogico e pedagogista oggi finalmente compiamo il passo decisivo verso l'affrancamento delle professioni pedagogiche dalle professioni sanitarie". Lo ha detto la deputata M5S Valentina D'Orso in dichiarazione di voto alla Camera sulla proposta di legge sulle istituzioni degli albi e dell'ordine di educatore e pedagogista.

"L'obiettivo di fondo è quello di valorizzare il ruolo e la funzione delle professionalità dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista, di riconoscerne pubblicamente le finalità educative e di affermare la necessità di una presenza sistematica e non occasionale di tali competenze - ha aggiunto -. Finalmente vengono indicati con chiarezza i corsi di laurea ed i relativi titoli abilitanti che consentono l'accesso alle professioni pedagogiche, riconoscendo autonoma dignità a ciascuna professionalità anche grazie all'istituzione dell'Ordine delle professioni educative, utile a rappresentare le istanze degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti nelle sedi istituzionali".

"Sono fiera che sia stato il Movimento 5 Stelle il primo a depositare una proposta di legge sul tema, a mia prima firma, proprio all'inizio di questa legislatura, facendo da apripista nel porre all'attenzione delle altre forze politiche le istanze provenienti in particolare dal mondo dell'associazionismo di categoria, dall'APEI, l'Associazione dei Pedagogisti e degli Educatori Italiani con particolare determinazione", ha concluso D'Orso. (ANSA).