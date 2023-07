Domani a Roma il forum della Cassa dottori commercialisti

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - 'Orientare la sostenibilità in un mondo che cambia': è questo il titolo della XIII edizione del Forum in previdenza, l'appuntamento annuale che la Cassa dottori commercialisti (Cdc) organizza per dialogare con i rappresentanti del mondo politico, accademico e delle Istituzioni sui temi legati al mondo del lavoro, delle professioni e delle pensioni. L'evento si terrà domani, giovedì 6 luglio, dalle 9:30 presso il Complesso monumentale S. Spirito in Sassia, a Roma.

Ad aprire i lavori il presidente dell'Ente previdenziale privato Stefano Distilli, a seguire gli interventi del ministro del Lavoro Marina Calderone, del sottosegretario all'Economia Federico Freni, del commissario straordinario dell'Inps Micaela Gelera, del funzionario generale della Banca d'Italia Gian Luca Trequattrini e del giudice emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese.

Nella mattinata parteciperanno, poi, ad una tavola rotonda, tra gli altri, il presidente dell'Adepp (l'Associazione degli Enti previdenziali) e dell'Enpam (la Cassa dei medici e degli odontoiatri) Alberto Oliveti ed il viceministro della Giustizia con delega alle Professioni Francesco Paolo Sisto. (ANSA).