Confindustria, nomnare segretario per il porto di Viareggio

(ANSA) - FIRENZE, 05 LUG - "Il porto di Viareggio è bloccato, le imprese soffrono, servono scelte immediate. Manca la nomina del segretario dell'Autorità portuale". E' quanto afferma in una nota Confindustria Toscana, con il coordinatore commissione nautica Giovanni Costantino, intervenendo in merito alla nomina che interessa Viareggio, il Giglio, Marina di Campo e Porto Santo Stefano. "Regione e sindaco non trovano l'accordo a danno del territorio - si spiega -, serve un tecnico, anche a termine, ma subito. A rischio centinaia di posti di lavoro".

Per Costantino "serve un tecnico condiviso, anche a termine, ma subito. Abbiamo la necessità di avere nei posti 'chiave' persone di alto profilo, con grande esperienza alle spalle e alta capacità di indirizzo e controllo delle attività.

E' questo il caso dell'autorità portuale di Viareggio.

Le diatribe tra Enti non fanno bene a nessuno in particolare alle imprese, soprattutto ora con un mercato che ha una domanda ancora forte ma che non durerà in eterno. Ostacolare l'operatività delle aziende in questo momento è un sacrilegio.

Chiediamo a Comune e Regione di concordare una scelta di un tecnico di alto profilo, scelta questa che porrebbe fine alle incertezze". L'intervento è finalizzato a "sensibilizzare le Istituzioni a lavorare in sinergia in vista di scelte slegate dalle necessità partitiche, ma orientando lo sguardo alle necessità del territorio e degli operatori che non possono pagare le conseguenze di queste diatribe".

Il mondo della nautica, si spiega ancora, mostra, anche nel post Covid, "fatturati in crescita, i dati a fine 2022 registrano un incremento del 30% sull'anno precedente con un valore che va oltre i 6 miliardi di euro di cui l'86% di export.

La Toscana è campione nella produzione di yacht di grandi dimensioni con altissimi standard qualitativi che fanno della manifattura italiana un punto di riferimento mondiale. Accanto alla produzione uno spazio economico fondamentale viene dal refit (manutenzione) che dà lavoro a migliaia di addetti, biglietto da visita per gli armatori di tutto il mondo, che trovano nei nostri artigiani capacità, qualità e competenza.

Le imprese hanno bisogno di spazi in cui operare, di infrastrutture per la viabilità adeguate per consentire il transito di mezzi anche pesanti. I porti necessitano di fondali adeguati per ospitare importanti navi, spazi dove poterle ormeggiare, banchine adeguate per poter effettuare lavori di qualità". (ANSA).