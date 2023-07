Cna balneari, disponibilità e non scarsità delle spiagge

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Molto positivo l'esito della seconda riunione del tavolo tecnico interministeriale riunitosi ieri a Palazzo Chigi per definire la mappatura delle spiagge della nostra penisola. Ci sono i presupposti per concludere una 'querelle' decennale con l'Europa". Lo dichiara Cristiano Tomei, Coordinatore nazionale Cna Balneari. Il lavoro che emerge dal Mit, attraverso il Sistema Informativo Demanio e in ottemperanza a quanto stabilito nel milleproroghe, secondo Cna, fa veramente ben sperare affinché i dati definitivi dimostrino la disponibilità, e non la scarsità, della risorsa spiagge per nuove iniziative imprenditoriali senza dover mandare in liquidazione l'attuale sistema balneare.

"Dati, quelli che emergeranno in maniera più strutturata già a partire dalla prossima riunione del Tavolo Tecnico prevista per il 20 luglio, che potranno dare certezze durature per il futuro del comparto composto da 30 mila piccole aziende familiari e assodare nel confronto con la Commissione Europea la non applicazione della Direttiva Bolkestein", conclude. (ANSA).