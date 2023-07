Borsa: Hong Kong chiude a -1,57% su delusione Pmi servizi

(ANSA) - PECHINO, 05 LUG - La Borsa di Hong Kong chiude la seduta in territorio negativo in scia ai deludenti dati sul Pmi servizi di giugno che ha alimentato i dubbi sulla tenuta dell'economia cinese: l'indice Hang Seng cede l'1,57%, a 19.110,38 punti. In frenata anche i listini di Shanghai e Shenzhen i cui indici Composite hanno un calo, rispettivamente, dello 0,69% e dello 0,84%, a 3.222,95 e a 2.051,52 punti.

L'indice Pmi servizi sponsorizzato da Caixin segna a giugno in Cina un nuovo rallentamento a 53,9, in calo da 57,1 di maggio, scivolando ai minimi di gennaio, pur restando in fase espansiva sopra quota 50 per il sesto mese di fila.

Il dato alimenta nuovi timori sulla tenuta dell'economia, incapace di ripartire dopo la rimozione delle restrizioni anti-Covid di dicembre 2022, scontando da ultimo la moderazione della domanda. In alleggerimento i nuovi ordini ai minimi degli ultimi sei mesi, mentre l'occupazione sale per il quinto mese di fila sulla spita della creazione di posti di lavoro al passo più solido degli ultimi 3 mesi. Migliora la fiducia delle imprese per la prima volta in 5 mesi con le aspettative di condizioni economiche più forti e di maggior lavoro a supporto della crescita. (ANSA).