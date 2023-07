Abi, 'ridurre oneri sulle banche per i bonifici instantanei'

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Occorre siano aggiornate le regole sui servizi di pagamento per i bonifici istantanei, per ridurre gli oneri a carico delle banche e garantire un'effettiva parità concorrenziale fra soggetti bancari e non".

E' quanto chiede il presidente Abi Antonio Patuelli nella sua relazione annuale. (ANSA).