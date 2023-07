Abi, 'lotta all'inflazione non può dipendere solo dalla Bce'

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "La lotta all'inflazione è la priorità non solo delle Banche centrali" e non può "dipendere solo dalle politiche monetarie". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli nella rlazione all'assemblea annuale.

"Occorrono - spiega - strategie rigorose contro ogni evasione fiscale, per la riduzione del debito pubblico in rapporto al pil e in cifra assoluta, e contro la spirale di crescita dei prezzi, quando l'euro è più robusto della vecchia lira italiana e limita l'inflazione". (ANSA).