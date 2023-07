A gruppo Andriani 34 milioni da Credit Agricole con Cdp e Sace

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Da Crédit Agricole Italia e Cdp 34 milioni con Garanzia Sace al gruppo Andriani per un nuovo stabilimento in Nord America. Lo annuncia una nota nella quale si precisa che il costo del finanziamento sarà legato al raggiungimento di specifici obiettivi Esg presenti nel piano di sostenibilità dell'azienda.

Con le risorse verrà realizzato un sito produttivo di pasta naturalmente priva di glutine in Canada "per garantire -si legge- un miglior posizionamento competitivo dell'azienda all'estero".

Con l'operazione, l'azienda punta a diventare il più grande produttore globale di pasta healthy del mercato, sia in qualità di co-packer sia con il proprio marchio Felicia, utilizzando materie prime accuratamente selezionate, lavorate e trasformate all'interno dei propri stabilimenti. Il terreno su cui sorgerà il nuovo sito produttivo si trova presso Innovation Park, a London nella contea di Middlesex Ontario: i lavori inizieranno a partire da luglio con l'obiettivo di produrre la prima confezione di pasta nel secondo trimestre 2024. (ANSA).