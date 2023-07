++ Abi, 'rischi evidenti per il credito, banche li combattono ++

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Sono evidenti i rischi per il credito a imprese e famiglie che, in dieci anni di tassi a zero, spesso non avevano previsto i rapidi aumenti dei tassi e le riduzioni della liquidità".

Lo ha detto il presidente dell'Abi Antonio Patuelli all'assemblea dell'associazione bancaria sottolineando tuttavia che "le banche sono impegnate nel garantire cospicui livelli di liquidità anche a medio e lungo termine, sempre più preziosa e costosa dopo le decisioni della Bce, quando stanno esaurendosi i divenuti più onerosi programmi europei di finanziamento TLTRO, con rischi, che le banche combattono, di razionamento del credito". (ANSA).