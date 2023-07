++ Abi, 'disponibili ad allungare la durata dei mutui' ++

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Le banche in Italia mantengono quasi i due terzi dei mutui a tasso fisso, con tassi di raccolta in continuo aumento, e, su richiesta, possono allungare la durata dei mutui per chi è in regola con i pagamenti o realizzare surroghe".

E' quanto ha detto il presidente dell'Abi Antonio Patuelli all'assemblea dell'Abi.

Proprio ieri il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha detto che sta lavorando con il ministero dell'Economia "per allungare le rate di chi ha un mutuo a tasso variabile". (ANSA).