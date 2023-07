Roberto Grassi riconfermato presidente Confindustria Varese

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Roberto Grassi sarà presidente di confindustria Varese anche per il biennio 2023-2024, in attuazione della delibera del consiglio generale della Confindustria nazionale che ha dato la possibilità ai presidenti delle associazioni territoriali e di categoria del sistema, eletti entro il 31 dicembre 2020, ovvero durante il periodo pandemico, di poter prolungare la propria azione per altri due anni.

La riconferma di Grassi è avvenuta nel corso dell'assemblea generale dell'associazione svoltasi a Varese ed alla quale ha partecipazione anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Grassi sarà, così, il primo presidente di Confindustria Varese a ricoprire l'incarico per un secondo mandato.

I delegati all'assemblea hanno votato anche la nuova squadra dei Vicepresidenti, con la riconferma di Claudia Mona e di tre new entry: Barbara Cimmino, Luca Donelli e Eleonora Merlo.

(ANSA).